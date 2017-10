Bragança terá nova escola municipal orçada em mais de R$ 4 milhões

Na terça-feira, 3, o Palácio Santo Agostinho divulgou que Bragança Paulista recebeu a aprovação de uma obra orçada em R$ 4,1 milhões, aprovada na última semana com recursos do Ministério da Educação e Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O espaço contará com 12 salas de aula, 3,9 mil m² de área construída, em um terreno de 8 mil m². A escola terá capacidade para atender 700 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O local da escola ainda não foi definido. O processo licitatório está em andamento e, assim que uma empresa for selecionada e o recurso for transferido ao município, as obras serão iniciadas. A previsão de entrega da unidade escolar é de 18 meses a partir da ordem de serviço.