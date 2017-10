Viva Comunidade: Concessionária oferecerá serviços gratuitos de saúde no Posto de Monta

No domingo, 8, a população contará com mais uma atração em homenagem ao Dia das Crianças, se trata da 2ª edição do programa Viva Comunidade. Repleto de ações gratuitas, o evento acontecerá no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, (Posto de Monta), localizado na Avenida Dr. Fernando Costa, 800, Vila Municipal.

As ações gratuitas incluem exames básicos de saúde; orientação nutricional; quick massagem; vacinação; orientação sobre o autoexame de mama da Campanha Outubro Rosa; informações sobre doenças como DST’s/AIDS; cama elástica e brinquedos infláveis; distribuição de doces e brindes durante os shows; atividades esportivas; cortes de cabelo (masculino e feminino); estética e aula de dança;

Também haverá estande destinado à educação para o trânsito e meio ambiente por meio do Projeto Escola e do Viva Meio Ambiente Arteris. Orientações sobre segurança no trânsito, com simulador de direção, tira-dúvidas sobre leis de trânsito, direção defensiva e panfletagem. Para os motociclistas, checagem nas condições das motocicletas, distribuição de adesivos refletivos e higienização dos capacetes. Já para os ciclistas, adesivação das bicicletas, além da instalação de antenas anticerol, que serão fornecidas pela Fernão Dias/Arteris gratuitamente.

O dia de atrações contará com shows regionais. Às 10h, o cantor Gustavo Brenny abre o dia de apresentações, seguido pelo cantor Bruno Gonçalves, às 10h30. Já às 11h, a Auto Pista Fernão Dias assume o palco, seguido pela cantora Thainá, às 11h30; Logo depois às 12h, cantor Vitor emociona o público, e às 12h30, é a vez do cantor Michel. Um pouco mais tarde, às 12h45, cantor Jr Vieira sobe ao palco, seguido pela dupla Felipe e Guilherme, às 13h.

Às 13h30, cantor Paulo Afonso entreterá o público, seguido pelo grupo Street Dance, às 13h45. Já às 14h, o cantor Murilo Viola tocará sucessos de moda de viola, às 14h30, o famoso Grupo Dança em Movimento se apresentará contagiando a expectadores. Às 15h, é a vez da dupla Léo e Santiago, e às 15h30, o cantor Éverton. O final de tarde fica por conta de Vaguinho, às 15h45, e às 16h, a dupla Renê Marques e Gustavo e o cantor Chanderê, às 16h30, encerrarão o dia de atividades.