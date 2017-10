Obra da antiga Estação do Guaripocaba é retomada através de convênio

Na segunda-feira, 2, técnicos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), realizaram uma vistoria na antiga Estação de Trem do Guaripocaba para aprovação de mudanças no projeto inicial.

Avaliada em R$1,2 milhão com recursos provenientes da Secretaria de Turismo do Estado e DEDATUR, a obra recebeu aditamento do prazo de convênio e aprovação de mudanças no projeto, estas que surgiram quando estava com apenas 17,19% concluída.

Até o momento, os planos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é de que o local se torne um ponto de turismo para Bragança e região.