Publicado contrato emergencial para gestão do SAMU/192 e UPA

A prefeitura acaba de contratar, emergencialmente, a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – Organização Social Reviva Saúde para administrar SAMU/192 e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A contratação decorre do fim do contrato com a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC) e de uma representação interrompeu recentemente a licitação que contrataria os novos administradores.

A publicação oficial da prefeitura não indica por quanto tempo será este contrato emergencial, cita apenas que o valor total do contrato é de R$ 3.842.133,00.

A Central de Regulação, ou atendimento do SAMU/192, está instalada em Bragança Paulista e abrange 10 cidades, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Vargem, Piracaia, Pinhalzinho, Pedra Bela, Socorro, Tuiuti e Bragança Paulista.