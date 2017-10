Georreferenciamento: Bate-boca sobre IPTU adicional domina sessão legislativa

Um bate-boca sem conclusão efetiva para o contribuinte foi o que dominou a 35ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo local, na tarde e noite de terça-feira, 3. Os vereadores de oposição ao prefeito foram os mais ferrenhos nas críticas. A sessão durou pouco mais de cinco horas e terminou com a aprovação das sete propostas de leis que estavam na pauta.

Em meio aos argumentos dos vereadores de oposição apareceu quase tudo, afirmações de que a equipe de assessores do prefeito em exercício, Amauri Sodré, é amadora por cometer muitos equívocos, tendo a cobrança do IPTU adicional como exemplo; reclamações quanto ao prazo concedido aos contribuintes, até o dia 20 de outubro, para que apresentem as contestações; críticas à possibilidade de incorreção da leitura do Georreferenciamento; cálculos matemáticos com resultados em números estratosféricos, sobre o tempo de atendimento para sanar dúvidas dos mais de 20 mil contribuintes enfileirados na Central Agiliza; tentativas singelas de sensibilizar o prefeito e assessoria a suspender a cobrança em 2017 por causa das despesas com as festas de fim de ano etc.

O diretor do Departamento Jurídico da Câmara, Romeu Pinori Tarufi Júnior, foi solicitado a dar parecer e, tecnicamente embasado pela legislação vigente, jogou ao chão do debate. Segundo ele, a prefeitura está amparada pela Constituição Federal, pelos códigos tributários em vigor no Brasil, e concluiu dizendo que “pagar tributo é cidadania” e que o cidadão pode contestar o valor, afinal é o seu direito pagar somente o que é devido.

A pauta de votação foi cumprida com a aprovação de todas as propostas, sendo quatro moções e três projetos de leis.