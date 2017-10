Barber shops reinventam o conceito de barbearias tradicionais

A tendência de barbearias vintage está em alta. Os barber shops não se limitam a apenas cortar cabelo, barba e bigode, eles agregam o serviço conceitual “all in on place”, ou seja, tudo no mesmo lugar para garantir o conforto e comodidade do cliente. Geralmente é oferecido serviço de tattoo, cerveja tradicional e artesanal, acesso à internet, games, música, mesa de bilhar e outros entretenimentos.

Em 2013, o mercado voltado para a imagem masculina rebateu a crise econômica, que presenciou o boom de empreendimentos nas grandes metrópoles. A tendência tem dado tão certo que já passou a agregar na vida de quem antes tinha o hábito de só fazer a barba em casa, além de promover um encontro entre gerações, pois atende todas as idades.

Em Bragança Paulista não deixa de ser diferente, há cerca de dois anos a moda chegou para ficar. No barber shop da Rua Coronel Osório, região central, o empreendedor e barbershoper Reinaldo Pereira, explicou que antes de abrir seu primeiro ponto na cidade, analisou o mercado e viu uma situação propícia para Bragança. Pioneiro aqui, disse que a aceitação foi tímida, mas hoje o negócio segue muito bem, obrigado.

Ele contou que para os clientes não estranharem a novidade, optou por usar cores tabaco e bege no design de interior, que traz um ar de sofisticação misturado ao ambiente vintage. No local há mesa de bilhar, cadeiras que fazem nove tipos de massagem enquanto o cliente desfruta do serviço, venda de drinks, cerveja artesanal e café. “A primeira Long Neck do cliente aqui é cortesia”, disse Reinaldo.

Ele e os quatro funcionários dão conta de atender todas as idades, desde 9 meses a idosos. Também é comum ver crianças chegando acompanhada dos pais e empolgadas para cortar o cabelo.

Na Avenida Antonio Pires Pimentel, Felipe Serafim, 29, abriu seu ponto há 1 ano e 5 meses, o local é repleto de referências jovens e geek, com cadeiras de couro e uso de bastante preto e branco no design. A faixa etária de seu público varia de 4 a 45 anos e oferece serviços agregados como Playstation 4, wi-fi e bebidas. Ele dá aulas de barber shop no próprio salão e conta com cinco funcionários, um deles foi seu aluno, todos jovens, idade na casa dos 20 anos.

“Antes de se formar barbeiro somos empreendedores, nos dedicamos a perfeição e estudamos muito para oferecer o melhor”, disse Felipe. Ele conta que começaram numa fase boa do mercado. “O crescimento foi rápido, com certeza tem mercado pra todo mundo”.

Outros profissionais também se atentaram e não deixaram a oportunidade passar, como foi o caso do Alexandre Rogério Diamantino, 45, mais conhecido como “Roger”. Seu ponto está aberto há 11 meses na Rua São Pedro. Ele está na profissão há 30 anos como barbeiro, já trabalhou como cabelereiro e hoje voltou ao segmento de origem, mas no estilo retrô.

Roger veio de um ponto na zona rural para a região central da cidade em um espaço limitado, mas muito bem montado. Com a aceitação dos clientes, vai inaugurar um ponto maior do outro lado da rua para oferecer serviços como wi-fi, sala de vídeo, bebidas, artigos em perfumaria e loja com roupas e acessórios.

O empreendedor é de empresa familiar, trabalha com o filho mostra muita visão de futuro. “Sempre quis acompanhar as tendências, e eu acho que tem muita gente dormindo ainda. Esse meu pensamento já me acompanha por anos, agora que estou colocando em prática. Eu fui na feira de Barber shop e vi prótese capilar masculina micropele, já tenho fornecedor e serei pioneiro na cidade a fazer este serviço”, comemora. No futuro ele deseja abrir mais um salão.

Seus clientes variam de 15 a 90 anos, o filho jovem contribui para puxar a clientela mais nova. Roger afirma que mesmo com crescimento deste mercado há espaço para todos “Não existe concorrência, existe parceria, o espaço é para todos”.

Em pesquisa informal, a reportagem verificou o preços dos serviços oferecidos, que variam de R$20,00 a R$70,00, conforme o espaço.