Vereadores votam sete propostas de lei

Os vereadores reunidos na Câmara Municipal, nesta terça-feira, 3 de outubro, têm na pauta de votação sete matérias. Em segundo turno, serão votados os projetos de lei 29/17, que estabelece critérios de acesso à informação da secretaria de Meio Ambiente, e o de nº 34/17, que normatiza o pagamento de pequenas despesas da Prefeitura.

Em turno único, o plenário discute a denominação de via pública no bairro Matadouro. Quatro moções encerram as votações. A primeira em debate requer do Executivo estudos para a inclusão de ensino religioso na grade curricular das escolas municipais, e seguida outra que solicita estudos para mudanças no acesso ao bairro Jardim Califórnia; a que sugere à Administração o retorno das faltas abonadas para os servidores públicos do Executivo a partir de 2018; por fim, a que requer a regulamentação para a instalação de parklets (mini praças que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento em vias públicas) na cidade.

Na Tribuna Livre é esperada a participação de Edson Faralhi que fará apresentação sobre projetos de corrida de rua e ações sociais desenvolvidos por ele e Marcelo Nunes de Oliveira, apresentando reivindicações para mudanças no trânsito do Jardim Califórnia.

A sessão começa às 16h00.