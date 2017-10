Dia das Crianças: População terá dois eventos gratuitos para aproveitar a data na cidade

No próximo domingo, 8, das 10h às 17h, a população poderá aproveitar dois eventos gratuitos em celebração ao Dia das Crianças, em pontos distintos do município.

Em sua 2ª edição, o Brincando na Praça reunirá atividades recreativas como pintura facial, jogos de tabuleiro, oficinas, mini tênis, futebol, vôlei, basquete, peteca, cama elástica, brinquedos infláveis, entre outros. Já o projeto Viva a Comunidade terá atrações e atividades para todas as idades.Aproveitando a mobilização popular dos eventos, as equipes da entidade Seja Digital farão o agendamento para a retirada do kit digital, para famílias inscritas no Cadastro Único.

Aos interessados, o Brincando na Praça será realizado na Rua Amazonas, s/n, no Parque dos Estados. Já o projeto Viva a Comunidade acontecerá no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, (Posto de Monta), localizado na Avenida Dr. Fernando Costa, 800, Vila Municipal.

Os eventos são realizados através da Lei do Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, a qual permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos.

O Brincando na Praça conta com o patrocínio das empresas SAKATA, TE Connectivity e Smart Modular Technologies, e é coordenada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL). O Viva a Comunidade é uma iniciativa da companhia de concessões de rodovias, Arteris S.A, com o patrocínio da Autopista Fernão Dias.