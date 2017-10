TRE/SP: Promove campanha para mesários voluntários

A partir desta terça-feira, 3 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) inicia campanha para receber inscrições de mesários voluntários. O objetivo da iniciativa, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal, é aumentar a participação dos voluntários nas eleições 2018, quando serão convocados mais de 400 mil eleitores para atuarem nas mesas receptoras de votos.

Segundo o presidente do TRE, desembargador Mário Devienne Ferraz, que gravou um vídeo para a campanha, “a participação de mesários voluntários é de extrema importância, um exercício de cidadania”.

Ele destaca ainda que o trabalho do mesário contribui para a segurança e transparência do processo de votação. “São essas pessoas que organizam a seção eleitoral, identificam o eleitor e liberam a urna eletrônica para a votação”, diz.

Além disso, o presidente do TRE paulista explica que o mesário é responsável pela emissão da zerésima – documento que comprova que não há votos registrados na urna, antes do início da votação, e pela impressão do boletim de urna após o encerramento da votação. “É ele que assegura o sigilo do voto e a tranquilidade no ambiente de votação, sendo autoridade máxima dentro da seção eleitoral”, afirma.

Para ser mesário voluntário, é necessário ter mais de 18 anos, fazer a inscrição pelo site do TER, aguardar a seleção pelo respectivo cartório eleitoral. A legislação eleitoral garante 2 dias de folga, em emprego público ou privado, para cada dia trabalhado nas eleições. A preferência no desempate em concursos públicos e o aproveitamento das horas trabalhadas para atividades complementares em instituições de ensino também são vantagens oferecidas aos mesários voluntários.

Nas eleições de 2018, o eleitor deverá fazer 6 escolhas na urna eletrônica: deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente da República.

Mais informações no Cartório da 27ª Zona Eleitora de Bragança Paulista – (11) 4034-0480