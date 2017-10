Setembro Amarelo: Grupo aprende sobre saúde mental dos idosos

O Grupo Saúde, da Unidade Básica de Saúde São Vicente, participou na segunda-feira, 25, de um dia de aprendizado sobre transtornos mentais em idosos. Foram abordados demência, alzheimer, esquizofrenias, transtornos depressivos, bipolares e de ansiedade.

O objetivo da ação foi envolver o grupo no calendário da campanha “Setembro Amarelo”. No calendário mundial da saúde, o mês de setembro é dedicado a prevenção e conscientização do suicídio.

O grupo, composto predominantemente por idosos, se reúne todas as segundas-feiras, às 13 horas para a prática de Lian Gong, terapia chinesa que visa qualidade de vida e melhora dos sintomas de pacientes com doenças crônicas, realizou uma dinâmica lúdica com balões, na qual fizeram paralelo com os maiores sonhos dos pacientes.

Os sonhos deveriam ser escritos num papel e colocados dentro de um balão colorido que deveria ser mantido sempre no alto para que não perdessem o sonho de vista, em alusão a persistência em sempre a autoestima e disposição para viver. Ao final, trocaram experiências e foram orientados sobre a importância da Saúde Mental como prevenção da Depressão, uns dos maiores fatores que levam ao suicídio atualmente.

“O idoso tem muito a contribuir para a sociedade, levá-lo a falar e saber ouvi-lo faz toda a diferença para sua saúde mental”, afirma a fisioterapeuta Cesira Cristina Perina de Oliveira, fundadora do Grupo.

Também participaram do grupo o enfermeiro Elton orientando sobre transtornos mentais e uso consciente de medicamentos e o nutricionista Andries Tomazi Ferreira, sobre qualidade de vida.

Além do grupo da UBS São Vicente, há também o Grupo Saúde da Unidade Básica de Saúde Vila Aparecida, com cerca de 40 integrantes fixos, aberto a população. As reuniões acontecem toda quarta-feira, às 8 horas, no Salão Ari Ramos, anexo a Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici.

O “Grupo Saúde”, da UBS São Vicente se reúne há cerca de cinco anos, e conta com cerca de 30 pessoas. As reuniões acontecem sempre na última segunda-feira do mês, às 13h, no Salão Sociedade São Vicente de Paulo–SSVP, localizado na Av. Minas Gerais, 748, Jardim Recreio.