Outubro Rosa: Lançada campanha de prevenção contra o câncer nas mulheres

Está lançada a campanha anual de prevenção contra o Câncer nas mulheres. Na manhã dessa segunda-feira, 2, um ato que reuniu profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde se reuniram para o ato público de lançamento da campanha, na Praça Raul Leme, Centro.

De acordo com informações da assessoria da Secretaria de Saúde, a programação da campanha se estende por todo o mês e inclui exames de papanicolau, rodas de conversa, dias de beleza, dentre outras atividades, serão realizadas nas unidades de saúde e espaços públicos, em prol da conscientização e cuidados destinados à mulher.

O Outubro Rosa começou em 1990, nos Estados Unidos, com o objetivo de chamar a atenção e divulgar histórias de mulheres acometidas pelo câncer de mama.

No Brasil, a primeira iniciativa partiu de um grupo de mulheres, em 2002, e foi marcada pela iluminação rosa do Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo.