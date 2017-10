Agiliza lotado

Para amortecer o impacto do IPTU adicional, a Central Agiliza foi aberta no sábado, 30 de setembro, mas com baixo público em busca de informações, mas na manhã dessa segunda-feira, 2, o cenário era outro, uma multidão ocupou o local. O secretário de finanças, Luciano Lima informou que de quinta-feira, quando as notificações começaram a chegar nas mãos dos proprietários de imóveis até as 12h00 dessa segunda-feira, 2, pouco mais de 200 pessoas procuraram, Central Agiliza para questionar a cobrança e pleitear os benefícios do Programa de Recuperação Fiscal (Refis)