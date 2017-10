Censo Agropecuário informará a realidade de Bragança Paulista

O Censo Agropecuário, que começou nessa segunda-feira, 2, vai mostrar a realidade sobre o setor agrícola do Município. Dois dos coordenadores da pesquisa na região, conversaram com a GB, e explicaram que esse Censo será 100% digital e que ao final em fevereiro de 2018 teremos um quadro fiel do que a produção rural representa na cidade.

“A coleta de dados será inteiramente digital e as operações serão monitoradas via internet. O Censo Agro também vai subsidiar a criação uma nova pesquisa anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários”, adiantaram Alexandre Vasconcelos e José Paulo Bueno de Souza, coordenadores do estudo na região.

Este é o 10º Censo Agropecuário. “Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar todas as propriedades rurais e estabelecimentos agropecuários, levantando informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas”, asseguram.

O papel da agricultura familiar na produção agropecuária será investigado mais uma vez. “O Censo Agropecuário 2017 vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias. Isso permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo, anualmente, captar dados pormenorizados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas”, finalizam.

Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados do início de 2018.