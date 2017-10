Georreferenciamento: IPTU adicional poderá ser parcelado em 12 vezes

A Administração municipal acaba de arrefecer o impacto do valor adicional, decorrente do Georreferenciamento, no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O valor adicional poderá ser parcelado em até 12 vezes, mas ainda assim, o contribuinte terá que buscar a Central Agiliza para formalizar.

A novidade foi apresentada pelo prefeito em exercício, Amauri Sodré, durante entrevista coletiva concedida na tarde dessa segunda-feira, 2, no Palácio Santo Agostinho, sede da prefeitura. “O pagamento poderá ser feito também à vista, mas até o dia 20 de outubro. Quanto ao parcelamento, é importante informar que o valor de cada parcela, para quem optar por esta modalidade de pagamento, não pode ser menor do que R$ 47,55”, frisou o prefeito em exercício.

Na avaliação do secretário municipal de Finanças, Luciano Lima, as 23.894 notificações enviadas aos proprietários de imóveis com IPTU adicional, levarão a Prefeitura a arrecadar R$ 20 milhões. “Somente foram notificados os proprietários que ampliaram seus imóveis e não os regularizou perante a Prefeitura”, afirmou.

A entrevista coletiva foi solicitada pelos vereadores. Os representantes da empresa Milênio Serviços Técnicos, que realizou o Georreferenciamento estavam presentes explicaram o método utilizado e a segurança documental gerada. De acordo com eles, o voo sobre a cidade para as fotografias dos imóveis, foi autorizado no Ministério da Defesa. “Sem esta autorização não poderíamos fazer o estudo. Na mesma sequência fizermos o levantamento de campo, com fotografias tiradas de todos os 65 mil imóveis de Bragança Paulista para sobreposição das imagens e confrontação com os registros de imóveis na Prefeitura. Todos os passos estão registrados e entregues ao prefeito”, garantiu.

Diversas questões foram levantadas e todas respondidas. Os vereadores demonstraram preocupação com o sigilo das informações, da margem de erro das fotografias aéreas, ou seja, o grau de confiabilidade do estudo entre outros. As respostas foram de que há uma margem de erro de até 15% e que por isso, os imóveis cujos dados indicam aumento da área construída dentro desta porcentagem ou os maiores de 100m² que estão com 20 metros a mais de construção não foram tributados.

Da imprensa vieram dúvidas, como por exemplo, sobre a legalidade da cobrança de um novo acréscimo de tributo no mesmo ano fiscal, possibilidade de uma árvore ser confundida com área construída e se ao pagar o IPTU adicional se o imóvel está legalizado. Neste último caso foi informado que, o pagamento regulamenta o imóvel no cadastro fiscal, e não no Código de Obras e do Cartório de Registro de Imóveis. Estes são outros passos a serem dados pelo contribuinte, sobre a cobrança Luciano Lima, secretário, afirmou estar previstas nos códigos tributários Nacional e Municipal e que não são confundidas pelo técnico e nem pelo programa utilizado.