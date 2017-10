Diretoria do Braga analisa jogadores da Série B para temporada 2018

No início da semana o Bragantino divulgou uma lis­ta de dispensa de 15 jogado­res e agora está monitorando o mercado em busca de contratações para o retorno da equipe a elite do futebol estadual.

A lista de dispensa con­tinha os nomes Estão fora o goleiro Rafael Pascoal, late­rais Bruno Oliveira, James; zagueiro Samuel; meias Da­niel Carvalho, Daniel Pereira, Marino, Raphael Toledo, Marcinho; atacantes Vitor, Roberto, Everton, Welling­ton, Cesinha e Jobinho.

A direção do clube já tem nomes em mente mas não antecipou nenhum. “Temos praticamente dois meses para definirmos futuras con­tratações, por enquanto es­tamos somente analisando o mercado”, revelou Clayton Vieira.

O futuro do técnico Mar­celo Veiga ainda está inde­finido, mas espera-se que a decisão saia nos próximos dias. Veiga está à frente do Braga pela sexta vez e já manifestou o desejo de permanecer mais uma vez com o time.