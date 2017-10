18º Jogos Franciscanos começam dia 2 de outubro

Na próxima semana, 2 de outubro, às 18h30, a Univer­sidade São Francisco (USF), realizará a abertura da 18º edição dos Jogos Francisca­nos da Juventude. Os jogos acontecem entre os dias 2 e 26 de outubro nos ginásios municipais, no salão Ary Ra­mos e no Centro Brasileiro de Atletismo (CBAt).

O evento tem como objeti­vo integrar e incentivar jovens a prática esportiva, além de possibilitar a inclusão no am­biente social e na formação do caráter. As modalidades serão futsal, basquete, handebol, atletismo e tênis de mesa, nas categorias femininas e masculinas.

O diferencial deste ano é a participação de escolas do sul de Minas Gerais, como as escolas estaduais Alfredo Olivotti e Odete Valadares, bem como a instituição Ob­jetivo, todas da cidade de Extrema. Ainda disputarão a competição alunos da Escola Estadual José Rodrigues Se­abra, de Itapeva.

Das escolas de Bragança Paulista, estarão as estaduais Cásper Líbero, Ministro Alcin­do Bueno de Assis (EEMA­BA), Nantala Bádue, Marcos Guimarães, Dom José Maurí­cio da Rocha, Moraes Salles e Mathilde. Assim como as ins­tituições de ensino provadas Sesi, Colégio Apycis, Colégio AZ Bilíngue, Objetivo e Anglo.

Abrindo a competição, o primeiro jogo ocorre na próxima segunda-feira, 2 de outubro, às 18h30, no Giná­sio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), em uma disputa entre as es­colas Cásper Líbero X Moraes Sales.