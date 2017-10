Secretaria de Esporte abre cadastro para atletas de alto rendimento

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), está promovendo um cadastro de atletas de alto rendimento do munícipio até o dia 31 de dezembro. O obje­tivo é saber quem são esses esportistas que representam a cidade, além identificar os locais onde treinam, quem são os técnicos e treinadores e tomar conhecimento dos índices dos atletas.

Neste ano a SEMJEL re­gistrou muitas procuras por auxílio de atletas bragantinos em viagens e competições, mas pouco pode fazer para ajuda-los devido ao orçamen­to extremamente reduzido das gestões anteriores. A expectativa é poder oferecer benefícios no próximo não.

“Abrimos este cadastro pensando no calendário de 2018 e no orçamento efetiva­mente elaborado pela atual Administração Municipal, para que o ano que vem a gente consiga alinhar melhor tudo aquilo que foi feito esse ano”, comenta o secretário Carlos Alberto de Souza.

A ficha de cadastro já está disponível no site da Portal da Prefeitura, por meio do en­dereço eletrônico http://www. braganca.sp.gov.br, na aba “Prefeitura” e “Secret. Mun. da Juventude, Esportes E Lazer”. A ficha deverá ser preenchida e encaminhada no e-mail esportes.br@gmail.com ou entregue pessoalmente. Pos­teriormente, será realizado o contato da Secretaria com os inscritos para orientações.

Mais informações pelo telefone (11) 4034-6667 ou 4034-2822. A Secretaria Muni­cipal de Juventude, Esportes e Lazer, está localizada na Avenida dos Imigrantes, 3237, no Lavapés