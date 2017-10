Banda “Os Gandulaz” faz versão rock do hino do Bragantino

A Banda virtual “Os Gandulaz”, composta pelos integrantes Charles Paixão, no vocal, Rodrigo Gianini, na guitarra e vocal, Zé Moura, no baixo, e Marcelo Tavares (Dolly), na bateria, produziram a versão rock do hino do Bragantino. A versão foi idealizada em parceria com o estúdio Braquiária Records.

A intenção da banda era gravar um clipe com a versão rock do hino com torcedores reais do time. Foi então que Rodrigo Gianini, dono do estúdio Braquiária Records, propôs a gravação ao grupo. “O som saiu com qualidade graças estúdio”, disse Zé Moura.

Em entrevista a reportagem da GB, os músicos disseram que a aceitação do público foi “animal”, em alusão a torcida Guerreiros do Leão, que aprovou o resultado do projeto, assim como a Diretoria do time. “O Bragantino é nosso time do coração porque aqui é cidade que nós nascemos, a gente viveu toda a época de glória nos anos 90, a nossa vontade é que o time cresça”, disse Gianini.

Com a aprovação do público, o grupo recebeu autorização da Diretoria para gravar um videoclipe dentro do estádio Nabizão. Agora devem realizar a segunda parte do projeto, com o apoio da torcida Guerreiros do Leão e da TV Linguiça, que farão a montagem de um clipe com a participação voluntária de torcedores reais, vestidos com as camisas antigas do time, com direito ao mascote e referênciasda cultura local.

As referências para a realização do projeto foram a banda de rock Sex Beatles, formada no Rio de Janeiro em 1990, que gravou a versão rock do hino do Fluminense e o álbum “Os Hinos dos Grandes Clubes Brasileiros Cantados por Feras do Rock”, produzido pela Revista Placar e lançado em 1996. Outra referência é o filme “The Warriors”, que inspirará o videoclipe nas cenas coletivas.

“Ficamos muito feliz com o apoio do clube e agradecemos a todos que pediram a música na rádio, nós pretendemos seguir em frente e gostaríamos de convidar todos que gostam do Braga para participar do clipe com a gente”, disse Charles.

Para ouvir a versão rock do hino do Bragantino, curta a página da banda Os Gandulaz, acesse www.facebook.com/osgandulaz/.