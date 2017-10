Lei impede, mas retirada de água dos lagos continua

Embora muitos alertas sobre a proibição da captação de água dos lagos urbanos, em Bragança Paulista a prática continua a céu aberto. A legislação municipal trata especificamente sobre a captação de águas de superfície, como por exemplo, de lagos urbanos, córregos, rios e outros.

A retirada de água destes mananciais é vedada a quem não tem licença, conforme estabelece a lei municipal nº 4.455, de outubro de 2015, e a Portaria nº 1.029, editada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) em 2014.

Na manhã da última quinta-feira, 28, , foi possível verificar, mais uma vez, a atividade ilegal no já problemático lago da Hípica Jaguary. De acordo com testemunhas da região, a captação é rápida, pois os motoristas estacionam os caminhões-pipa sob um cano, bica, praticamente escondido pela vegetação, por onde sai um grosso volume de água. A fiscalização do cumprimento desta lei é de competência da Guarda Civil, juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A lei nº 4.455, que disciplina a captação de água dos lagos ou ribeirões urbanos foi publicada em dezembro de 2014. Segundo a lei, os proprietários de caminhões pipa que desobedecerem a determinação serão autuados e terão o veículo apreendido. Esta medida foi editada para coibir os abusos.

Em Bragança Paulista, a multa para o infrator é de 200 Unidades de Valores Municipais (UVAMs/2017), cotada em R$ 3,1705. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), em 2014, baixou a Portaria de nº 1.029, que veda a captação de águas de superfície a quem não tem licença. O desrespeito a esta determinação implica também em multa de aproximadamente R$ 5 mil, o equivalente a 200 Unidades Fiscais do Estado (Ufesp), R$ 25,00 a unidade.