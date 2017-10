Tribunal superior considera abusiva a greve dos Correios

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), através do ministro Emmanoel Pereira, declarou abusivo o movimento de greve dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A decisão derruba a manutenção de 80% das atividades nas unidades da empresa. O motivo apontado pelo ministro é de que a greve foi iniciada enquanto ainda estava em andamento um processo de negociação coletiva.

Em nota, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), que tem 31 sindicatos filiados, contestou a decisão do TST. “Em nenhum momento, a federação se absteve de realizar as negociações com a ECT, tendo reiterado a disponibilidade do Comando de Negociação. A própria direção da empresa, por meio de nota, cancelou as negociações devido à deflagração da greve”, afirmou a entidade.

Os advogados responsáveis pela assessoria jurídica da federação dizem que estão “estudando as medidas cabíveis” a respeito da decisão do TST, que, segundo eles, “não se mostra juridicamente adequada”.

De acordo com entidades que representam os funcionários, a paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências, e afeta principalmente a área de distribuição. As agências franqueadas não estão participando da greve, são cerca de 1 mil no país. Já as agências próprias totalizam mais de 6.500.

Entre os motivos da greve, segundo a Fentect, estão o fechamento de agências por todo o país, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com alegação da crise, ameaça de privatização, corte de investimentos em todo o país, falta de concurso público, redução no número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto para aqueles que já estão com férias vencidas. Também está em negociação o reajuste salarial para a categoria.

A Findect não aceitou o reajuste de 3% proposto pelos Correios somente a partir de janeiro. A federação e seus sindicatos insistem no reajuste retroativo à data-base da categoria, que é 1º de agosto.