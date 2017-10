TRE/SP extingue ação de Gustavo Sartori contra Gazeta

A legitimidade das reportagens publicadas pela GB, durante as eleições municipais de 2016, foram confirmadas em duas instâncias da Justiça Eleitoral. Na mesma ação, o pedido e impugnação de Jesus Chedid e Amauri Sodré também foi rejeitado. A defesa da matéria de Paulo Alberti, Gazeta Bragantina, foi feita pelo escritório de Alexandre Fidalgo Advogados e a defesa de Jesus Chedid e Amauri Sodré por Ricardo Vita Porto Advogados. Ambos de São Paulo.

O primeiro movimento contra as publicações foi provocado por Gustavo Sarzi Sartori que ajuizou, em janeiro de 2017, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo em face de Paulo Alberti da Silva Filho (Diretor Responsável pelo Jornal Gazeta Bragantina), Jesus Adib Abi Chedid, Coligação “Experiência e Competência para Reconstruir Bragança” e Amauri Sodré da Silva.

A argumentação utilizada por Gustavo, segundo os advogados, era de que houve abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, devido às matérias veiculadas no Jornal Gazeta Bragantina que, de acordo com ele, por denegrirem a sua imagem propagando ofensas, informações inverídicas e notícias de caráter depreciativo, macularam irreversivelmente a paridade da disputa eleitoral de 2016 para o cargo de Prefeito do Município de Bragança Paulista.

Em contrapartida, a tese da defesa sustentou tanto a ilegitimidade do Diretor Responsável pelo Jornal Gazeta Bragantina, que não se candidatou ao cargo de Prefeito, não sendo cabível a tese de que ele deveria ser parte nesta ação que pretende impugnar

mandato eletivo, como também demonstrou a ausência de abuso de poder econômico e o regular exercício do Jornal Gazeta Bragantina em divulgar fatos de notório interesse público, de maneira crítica, por meio de material jornalístico pertinente.

Neste cenário, o Juiz Eleitoral Dr. Rodrigo Sette Carvalho, em fevereiro deste ano, proferiu sentença julgando improcedente a ação, pois a premissa em que se fundou a alegação do Autor não subsiste, uma vez que a publicação de matérias jornalísticas cobertas de licitude, legalidade e estritamente dentro dos limites da liberdade de expressão não pode ser reconhecida como abuso de poder.

Gustavo recorreu dessa decisão, porém não obteve êxito, vez que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) julgou improcedente o Recurso Eleitoral em relação a Jesus Adid Chedid e Amauri Sodré da Silva e extinguiu a ação em relação a Paulo Alberto da Silva Filho e Coligação “Experiência e Competência para Reconstruir Bragança”, por entender que não restou demonstrado que a distribuição de exemplares atingiu parcela significativa da população a ponto de alterar o resultado das urnas, como sustentava Gustavo Sartori, por meio do Advogado Luciano .

“Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem análise de mérito, em relação à coligação e de Paulo Alberti Filho, por ilegitimidade passiva, afasto a preliminar de nulidade e, quando mais, nego provimento ao recurso”, finaliza o acordão assinado pelo Juiz Eleitoral Marcelo Coutinho Gordo.