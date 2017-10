Último dia para a entrega de 10 ônibus circulares

O prazo para que a direção da Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, concessionária do transporte coletivo de Bragança Paulista, coloque em circulação mais 10 veículos novos, termina neste sábado, 30 de setembro. A data foi fixada pela própria empresa em termo de compromisso entregue ao prefeito Jesus Chedid no primeiro semestre.

O novo termo inclusive aumentou o número total dos veículos prometidos para circular na cidade. No total, a empresa prometeu 42 ônibus, sendo 10 veículos seminovos, ano de fabricação 2012, já entregues; 10 novos a serem apresentados á população até este sábado 30 de setembro; 12 novos zero km, até 31 de dezembro de 2017; e mais 10 novos até 30 de março de 2018.