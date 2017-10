Refis: Central Agiliza fará plantão para atender contribuintes interessados em quitar dívidas

Funcionários da Central Agiliza, no Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, farão plantão neste sábado, 30, para atender contribuintes que queiram negociar dívidas no programa de Recuperação Fiscal (Refis). O atendimento será das 9h00 às 13h00.

O secretário de Finanças, Luciano Lima, explica que o plantão será aberto para atender àquele contribuinte que, devido a compromissos profissionais ou outros, não tem a disponibilidade de horário nos dias úteis de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 às 16h00. Período que também será estendido em mais uma hora a partir da próxima semana.

“O plantão na verdade foi uma sugestão de contribuintes que enviaram e-mails e telefonemas relatando a dificuldade de horários e o interesse em pactuar acordo de pagamento com a Prefeitura. Se houver grande adesão por parte das pessoas que não estão conseguindo vir durante a semana, nós iremos estudar a possibilidade de abertura em mais alguns sábados”, avaliou o secretário.

O Refis é uma oportunidade para regularizar dívidas com descontos de juros e multas de até 90% e de parcelamentos que podem a chegar a 24 meses, em IPTU, ISS, ITBI, multas e outros créditos tributários e não tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.

A primeira fase do Programa, que oferece 90% de desconto nas multas e juros vai até o dia 11 de outubro, no entanto, o Refis se estenderá até o dia 15 de dezembro com descontos menores.

Os recursos obtidos com o programa REFIS, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, serão destinados em 25% para Educação, 15% para Saúde e o restante para as demais áreas prioritárias da cidade.