Georreferenciamento: Prefeitura se apronta para impacto do IPTU adicional

A Prefeitura já montou o esquema de atendimento para suportar o impacto que se aproxima com a chegada do carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) adicional às mãos de 20 mil donos de imóveis em Bragança Paulista. Em regime de plantão uma equipe especial de funcionários atenderá na Central Agiliza, neste sábado, 30, no período das 9h00 às 13h00. Esta é a primeira consequência do estudo de georreferenciamento contratado pelo ex-prefeito Fernão Dias, em 2016 e concluído no último agosto.

Segundo material informativo enviado pela Divisão de Imprensa do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, os carnês adicionais já foram despachados para os respectivos endereços apontados pelo estudo com fotos aéreas e medições com alta tecnologia de imagens.

O Georreferenciamento, conforme tem explicado a assessoria da administração municipal, faz uma descrição perfeita dos imóveis, o que contribui para o controle tanto de cadastro como da situação imobiliária do município apontando, por exemplo, irregularidades nas áreas construídas, quando as imagens são sobrepostas à planta dos imóveis cadastrados junto à Prefeitura. Estas diferenças é que estão sendo ajustadas nos valores do IPTU.

Conforme a GB já publicou, a Prefeitura tem 65 mil imóveis cadastrados, sendo 24 mil identificados com irregularidades pelo georreferenciamento, destes, 4 mil são isentos do IPTU e o restante será receberá a guia de recolhimento complementar do IPTU 2017. Por isso, uma equipe de profissionais será disponibilizada para atendimento diferenciado em guichês exclusivos na Central Agiliza.

“Cabe informar que as pessoas notificadas poderão efetuar o pagamento, referente à área construída além da informada, à vista ou em até três vezes (outubro, novembro e dezembro), nas agências bancárias do Município, meios eletrônicos como Home Banking ou aplicativos, Correspondentes Bancários e no caixa da Tesouraria Municipal”, orienta a assessoria de imprensa da Prefeitura.

“A Administração Municipal ressalta que está obrigada por lei a cobrar essa diferença, caso contrário incorre em renúncia de receita e prevaricação. Todas as informações oriundas desse estudo também serão utilizadas para planejamento de políticas públicas das mais diversas áreas, garantindo maior eficiência e eficácia da gestão pública municipal, especialmente quanto aos investimentos, políticas públicas fiscais e promoção do desenvolvimento”, finaliza.