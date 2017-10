Avenida dos Imigrantes terá iluminação eficiente e mais barata

A tecnologia será colocada a serviço da economia e eficiência da iluminação pública pela Prefeitura. Um contrato de substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas eficientes luminárias com tecnologia LED (Light Emitting Doide ou diodo emissor de luz), foi assinado na manhã dessa sexta-feira, 29, no Palácio Santo Agostinho.

O contrato, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, visa a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED na extensão de uma das maiores avenidas da cidade, a Avenida dos Imigrantes. Essa ação atende uma demanda do então vice-prefeito, Amauri Sodré, hoje em exercício, formalizada junto à empresa em junho último. O Contrato passará ainda pela aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Serão cerca de 500 luminárias na extensão da Avenida dos Imigrantes que propiciarão mais economia, pelo menos a metade do valor gasto com as lâmpadas comuns, além de possuírem um tempo de vida útil de até 12 anos e menor necessidade de manutenção, sendo mais eficientes na iluminação pública. Além disso, a Administração Municipal ressalta a importância dessa iluminação para a segurança, visto que a iluminação LED é mais clara.

O investimento, conforme avalia a administração, para essa substituição será de R$ 498.201,51, sem custos aos cofres públicos considerando a economia gerada com a troca. “O contrato inclui o diagnóstico energético, projeto executivo, medição e verificação ex ante e ex post, materiais e equipamentos, execução dos serviços e descarte dos materiais, equipamentos substituídos, treinamento e capacitação, divulgação e marketing e avaliação dos resultados do projeto e relatório final”, explica.

Na mesma ocasião, o prefeito Amauri Sodré, em exercício, aproveitou para fazer um novo pedido visando o atendimento a outras avenidas principais da cidade.