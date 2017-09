Condução coercitiva para dona de autoescola de Campinas

A dona de uma autoescola de Campinas suspeita de favorecimento na liberação de CNH, não tem atendido às intimações para depois e deve ser levada à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Detran-SP, coercitivamente, ou seja, de forma impositiva. A CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no primeiro semestre.

A CPI investiga supostas irregularidades na emissão da Carteira Nacional da Habilitação (CNH). A suspeita representante da Autoescola Liderança, Thais Regina dos Santos é o alvo. De acordo com o deputado Edmir Chedid (DEM) (foto), membro efetivo da CPI do Detran-SP, a decisão se deve ao fato de a representante não ter comparecido à Alesp por três vezes seguidas para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de favorecimento na obtenção de CNH aos clientes da autoescola. “A representante não compareceu à CPI. Por isso, os deputados decidiram fazer a oitiva a partir da condução coercitiva juntamente com a polícia”, complementou.

O parlamentar também declarou que deverá apresentar um requerimento para obter informações sobre o envolvimento de políticos nas supostas irregularidades na emissão de CNH, assim como na anulação ou na adulteração de pontos do documento.

Na semana passada, o deputado lamentou o descaso evidenciado por parte de representantes do governo estadual e de membros da sociedade civil com as atividades da CPI do Detran-SP. Na ocasião, declarou que, apesar do apoio do Departamento Estadual de Trânsito, a morosidade no envio de documentos à CPI estava prejudicando o desenvolvimento das atividades, principalmente às que dependem da avaliação da Assembleia Legislativa