Escola Dr. Jorge Tibiriçá realiza ação em prol da Semana Nacional do Trânsito

Na última segunda-feira, 25, alunos da Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá realizaram uma intervenção voltada ao encerramento da Semana Nacional do Trânsito, na Praça Raul Leme. As crianças confeccionaram seus próprios folhetos e distribuíram à motoristas e pedestres.

Este ano o tema foi “Minha escolha faz diferença no trânsito” e “Ao dirigir NÃO USE o celular”, com o propósito de conscientizar motoristas e a população a respeito de comportamentos viáveis, garantindo a segurança e o direito de ir e vir dos condutores e pedestres no trânsito. Outras escolas da rede municipal fizeram atividades educativas, como a criação de trabalhos lúdicos, redações, desenhos, dentre outros.

Manoel Botelho, secretário de Mobilidade Urbana, e a secretária de Educação, Kátia Daidone disseram que é importante levar o tema de segurança às escolas, porque as orientações acabam chegando às famílias, desta forma a repercussão pode sensibilizar condutores e pedestres.

Estiveram presentes no evento os secretários municipais Manoel Botelho (Segurança e Mobilidade) e Kátia Daidone (Educação), acompanhados pelo diretor da Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá, Sérgio Luiz Moraes, professoras e alunos.

A Semana Nacional do Trânsito aconteceu no período de 18 a 25 de setembro e foi celebrada em Bragança em parceria com as Secretarias de Mobilidade Urbana, de Educação, Departamento de Trânsito (Detran-SP) e o programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do Governo do Estado de São Paulo.