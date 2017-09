Prefeitura embarga loteamento irregular no Biriçá do Valado

Na última terça-feira, 26, a Prefeitura realizou uma ação de demolição em uma construção existente dentro de um loteamento irregular, na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, altura do km 40,5, bairro Biriçá do Campinho.

Agentes da Secretarias Municipais de Planejamento, de Obras, Divisão de Projetos e Postura (DIPP) e Divisão de Regularização de Parcelamentos do Solo (RESOLO) tomaram conhecimento do parcelamento irregular por denúncia anônima realizada na Ouvidoria Municipal.

Eduardo Simões de Oliveira, chefe da Divisão de Resolo, disse que os fiscais foram até o local e averiguaram irregularidade e efetuaram o embargo e notificação ao responsável.

O terreno de 20,000m² foi parcelado irregularmente em 10 lotes com metragens variadas, e foram vendidos a compradores que não tinham ciência da irregularidade, com um contrato de compra e venda no valor de R$40 mil.

Desta forma, a Prefeitura orienta que nestes casos, é importante buscar orientações necessárias na Divisão RESOLO, e assim garantir uma compra segura com providências a serem tomadas para o parcelamento regular.