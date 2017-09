Orçamento municipal para 2018 será de R$ 469, 7 milhões

O Projeto da Lei Orçamentária do Município para 2018 chega à Câmara Municipal nesta sexta-feira, 29 de setembro. A partir deste protocolo os vereadores terão muito serviço, pois o material é grande e demanda estudos e audiências públicas. Em entrevista à GB, na tarde da última terça-feira, 26 de, Luciano lima, secretário de Finanças, adiantou que a previsão para 2018 é de um Orçamento de R$ 469.746.844,00.

“Este valor contempla o duodécimo da Câmara Municipal R$ 18,8 milhões, 26,32% para investir em Educação, quando o mínimo constitucional é de 25%; 28,52% para a Saúde, sendo o mínimo exigido pela Constituição de 15%. E foram abarcados também os contratos vigentes, como por exemplo, do Programa de Modernização da Administração Tributária(PMAT) cujo total do empréstimo é de R$ 5,1milhoes diluídos em parcelas e outros”, disse o secretário.

Este orçamento é R$ 24 milhões superior ao de 2017 que foi de R$ 445,9 milhões. De acordo com os números dos últimos quatro anos é a maior previsão de orçamento para a Prefeitura local aplicar em obras, saúde, educação, saneamento, infraestrutura e outros. Em 2016, o orçamento previsto foi de R$ 456,8 milhões; 2015 de R$ 465 milhões e 2014 R$ 391,5 milhões.

O orçamento é uma lei que o poder legislativo vota num ano para vigorar no outro. Essa lei estima a receita que será arrecadada e fixa a despesa e é considerada como o mais importante instrumento de controle da administração pública. Nenhum dirigente do setor público pode autorizar a realização de uma despesa sem que esteja prevista no orçamento, mesmo que haja dinheiro em caixa.

O Orçamento é composto, por exemplo, recursos próprios do Município estimados em R$ 324 milhões para 2018; dos estado na ordem de R$ 89 milhões; recursos federais estimados em R$ 50 milhões e PMAT em R$ 2,5 milhões.

Os vereadores não podem sair para o recesso do fim de ano antes de votar e aprovar o Orçamento, ou Lei Orçamentária Anual (LOA).