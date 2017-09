Participações públicas salvam reunião do Poder Legislativo

Embora a 34ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo, realizada na noite da terça-feira, 26 de setembro, tenha atraído baixo público, a participação de convidados e o levante de alguns parlamentares sobre problemas reais, acabaram por salvar a reunião semanal. Na pauta apenas dois projetos de leis e uma moção, todos aprovados sem maiores polêmicas.

A sessão começou por volta das 16h10 já com uma participação na tribuna livre que esclareceu muito sobre o sinal digital das transmissões de TV. Clara Coelho de Carvalho explanou e respondeu tudo sobre o programa ‘Seja Digital’, criado com o objetivo de levar orientações sobre o fim do sinal analógico e o acesso ao sinal digital aos mais remotos pontos do país.

No conteúdo das informações, o apelo para que todas as mídias fossem solidárias e divulgassem a importância de o público buscar as ferramentas para não ser penalizado com o fim do sinal analógico previsto para 29 de novembro deste ano. O Seja Digital distribui gratuitamente antenas e conversores para as famílias de baixa renda. Basta um agendamento, via telefone, pelo número 147.

Na segunda participação, Maria de Lourdes da Silva, professores da Língua Brasileira de Sinais (Libras), discorreu sobre a importância da difusão da Libras nas repartições públicas. A participação sincronizada com um tradutor surdo calou a Câmara. A Mesa Diretora ao se manifestar afirmou que a Câmara Municipal já está em processo de contratação de um profissional para traduzir as sessões legislativas.

Entre as manifestações dos vereadores, o destaque foi o transporte público deficiente e um inusitado vídeo apresentado onde dois vereadores entraram num veículo da Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, para uma pesquisa das condições, e o veículo quebrou no horário de pico do final do dia na Avenida Antônio Pires Pimentel, Centro. Em seguida as fotografias da deterioração do Centro Cultura ‘Geraldo Pereira’, na Praça Coronel Jacintho Osório, Matadouro ganharam a cena. Esta última questão levantada foi o pavio de uma pequena rusga entre os vereadores da base de apoio ao prefeito, mas sem maiores consequências.