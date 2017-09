Estiagem não prejudica abastecimento, diz Sabesp

A estiagem não vai comprometer o abastecimento de água no Município, porém, conforme avalia a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os consumidores devem praticar hábitos de economia. A afirmação é de José Julio Pereira Fernandes,

Superintendente da Unidade de Negócio Norte da Sabesp, em resposta a solicitação da GB.

“O abastecimento está normal em todos os municípios operados pela Sabesp. A variação negativa no nível dos mananciais é comum nesta época do ano, pois estamos no período seco. Na região sudeste do Brasil, o período chuvoso fica concentrado entre os meses de outubro e março. Os oito sistemas de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) têm hoje a reserva de 1,012 bilhão de metros cúbicos, o que representa 54,6% do índice global dos reservatórios. Considerando-se apenas o sistema Cantareira, que inclui os mananciais Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, hoje temos 515,29 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a 52,5% do volume operacional”, explica José Julio.

Para este ano, conforme o superintendente, duas grandes obras trarão um nível ainda maior de segurança hídrica para a Região Metropolitana de São Paulo: a interligação Jaguari-Atibainha, que terá capacidade média de bombeamento de 5.100 litros por segundo de água da represa Jaguari, no Vale do Paraíba, para a Atibainha, no Cantareira; e o novo Sistema Produtor São Lourenço, que contribuirá com até 6.400 litros por segundo de água tratada.

Algumas condutas diárias incidem na economia da exploração de água, por exemplo, banhos mais curtos; torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba; evitar lavar o carro com mangueira; e lavar roupas e louças tudo de uma vez.

CONTRATO – Em relação à reunião referente à renovação de contrato com Bragança Paulsita, a Sabesp informa que está agendada para o mês de outubro, sem definição de data específica até o momento.