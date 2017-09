Região: Frejat e Jota Quest se apresentam no Atibaia Amuse Hall

O espaço Atibaia Amuse Hall receberá a banda Jota Quest e o artista Frejat em em uma noite inédita, em 30 de setembro, sábado, às 22h, no Outlet Fernão Dias, na Rodovia Fernão Dias, Km 44,5, Atibaia.

O show de Frejat “Tudo se Transforma”, começará às 22h, o cantor fará o público cantar os grandes sucessos do Barão Vermelho com sua pegada roqueira e todos os clássicos do rock e da MPB que marcaram sua carreira.

“JotaQuest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, comemora 20 anos de sucesso e encerrará a noite em grande estilo com versões acústicas inéditas, clássicos e novas canções.

Os portões abrem as 18h. Os ingressos já estão à venda no valor de R$160,00 para Plateia Premium, em pé, frente ao palco; Camarote, com open bar de cerveja, água e refrigerante por R$250,00 e Pista, em pé, após a Plateia Premium, por R$90,00, por meio do site https://www.ingressorapido.com.br