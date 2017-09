Tanque do Moinho: Prefeitura aprova e classifica 16 empresas para nova fase da licitação

A nova fase da licitação para a recuperação das margens do Lago do Moinho, com implantação de um parque ecológico e sede pra instituição que cuida de crianças em estado de risco, começou nesta terça-feira, 26, com 16 empresas classificadas. No total 19 empresas entraram na licitação e três estão desclassificadas, mas conforme a publicação oficial está aberto prazo de contestações.

O projeto do parque ecológico naquele lago demorou sete anos para chegar aocertame licitatório. Foram diversas as idas e vindas do projeto entre a Prefeitura e o Fundo de Interesse Difuso (Fid), órgão da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, financiador da obra.

Ainda de acordo com a publicação oficial, as empresas foram classificadas conforme os valores atribuídos ao projeto que variam entre R$ 1,8 milhão da primeira colocada e R$ 2,7 milhões. O Fid vai investir R$ 2,9 milhões no projeto.

O convênio com o FID foi assinado em junho de 2016 com vigência de 24 meses, ou seja, até junho 2018. O projeto de recuperação daquela área foi aprovado em 2010 com previsão de ser concluído em 2012, mas os trâmites burocráticos dentro do Fid impediram. Em 2013 com a posse dos novos administradores do Município, o então secretário Francisco Chen de Araújo Braga e assessoria entendeu que o projeto original deveria ser modificado. As alterações foram feitas, porém, foram necessários mais três anos para outra avaliação e consentimento do Conselho Gestor do Fid para que o convênio fosse firmado.

O primeiro projeto, 2010, tinha a previsão de um investimento na ordem de R$ 2,1 milhões do Fundo de Interesse Difuso (Fid). Após a modificação passou a R$ 2,9 milhões, por isso a necessidade de nova apreciação pelo conselho do FID.

Este projeto é um dos 18 aprovados em 2010 para receber recursos do Fid, entre outros de 100 cidades paulistas. Somados, os projetos totalizavam recursos no valor de R$ 15.247.245,94.