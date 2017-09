Bragantino divulga lista de 15 jogadores dispensados

Na segunda, 25, o Braga anunciou uma lista de 15 atletas que atuaram neste ano no Campeonato Brasileiro e não seguem mais com o clube. A lista contém nome de jogadores que tinham contrato até o final da Série C e outros que tinham contrato até 2018, mas que não corresponderam às expectativas.

Estão fora o goleiro Rafael Pascoal, laterais Bruno Oliveira, James; zagueiro Samuel; meias Daniel Carvalho, Daniel Pereira, Marino, Raphael Toledo, Marcinho; atacantes Vitor, Roberto, Everton, Wellington, Cesinha e Jobinho.

A polêmica ficou em torno dos jogadores Gilberto e Edson Sitta, alvo de especulações sobre a permanência no Clube. O diretor de Futebol do Braga, Clayton Vieira, disse a GB que Edson Sitta continua para o Paulistão, assim como Watson, Renan Rocha e Matheus Peixoto. Já o jogador Gilberto tem o contrato vencido em novembro. A administração do clube segue com tratativas para possível renovação, juntamente com Adriano Paulista.

Clayton ainda disse que o Massa Bruta terá metade do elenco remanescente e irá contratar a outra metade, que está em análise no mercado. “Temos praticamente dois meses para definirmos futuras contratações, por enquanto estamos somente analisando o mercado”, revelou.

Enquanto isso o futuro do técnico Marcelo Veiga continua indefinido. A lista oficial com os próximos nomes será definida nos próximos dias.