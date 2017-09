Postes de iluminação estão ligados 24 horas

A reportagem da GB recebeu denúncias sobre as ruas Cel. Ladislau Leme, Centro, e Praça Nove de Julho, Taboão, que estão com seus postes de iluminação acesos 24 horas por dia. Mesmo após várias ligações para alertar a Energisa sobre o problema, as luzes continuam acesas gastando energia.

Na Rua Cel. Ladislau Leme, por exemplo, um leitor relatou que foi a única pessoa ligou na empresa para reclamar, quando verificou com a atendente que o mesmo número de denúncias computadas correspondia com o número de vezes que ligou para registrar o problema, que se arrasta por semanas. “Eu passo aqui quase todos os dias e sempre vejo esses postes com as luzes acesas. É a nossa energia que está sendo gasta de forma inadequada por isso tenho ligado na empresa”.

Chama atenção o fato de apenas um munícipe denunciar algo de interesse público, uma vez que a fiscalização é a melhor forma de garantir que problemas como estes não sejam recorrentes.