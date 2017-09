Campanha Antirrábica chega na reta final

A Campanha Antirrábica, iniciada no município no começo de agosto, chega à reta final após vacinar mais de 10 mil pets, entre cães e gatos. Foram administradas 8.995 doses para cães e 1.637 para gatos.

Hoje as equipes de saúde podem ser encontradas na Fazendo do Trigo, das 8h30 às 9h, Fazenda Capuava, das 9h30 às 10h, e na Escola Bairro Biriçá, das 13h30 às 16h.

A Campanha de vacinação chega ao fim na quarta-feira, 27, onde as equipes estarão vacinando na Unidade de Saúde Biriçá do Valado, das 8h30 às 10h50, e por último na Divisão de Vigilância Epidemiológica, localizada na Rua Arthur Bernardes, Vila Municipal, das 13h30 às 16h.

A raiva é transmitida por meio de saliva dos animais contaminados, através de mordida de gatos e cães. Há poucos casos de cura da raiva em animais e, se transmitida para seres humanos pode ser fatal.

A Prefeitura também realiza a divulgação por carro de som nos bairros, agentes comunitários de saúde e unidades de saúde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4034-4144 – Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças (DIVE).