Exposição Nacional do Cavalo Pampa está em Bragança Paulista

A 24ª Exposição do Cavalo Pampa está sendo organizada no Parque de Exposições ‘Dr. Fernando Costa’, Posto de Monta. A abertura está marcada para o próximo dia 27 de setembro. O evento fica na cidade até o dia 1º de outubro. A organização do evento reúne a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pampa (ABCPampa) e a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimentos dos Agronegócios;

A última edição feita em Bragança aconteceu em 2012. A novidade para o retorno ao município ficará por conta da realização, pela primeira vez, de provas esportivas nas modalidades três tambores, seis balizas e maneabilidade, válidas para o ranking nacional.

De acordo com os organizadores, para incentivar a novidade das competições esportivas no Pampa, haverá distribuição de prêmios em dinheiro, além da entrega de uma fivela estilizada com o brasão da ABC Pampa aos campeões.

A expectativa é de reunir 300 animais de todo país para grandes julgamentos em pistas e a confraternização de todos os participantes. Para a competição de alto nível técnico, participarão os mais belos exemplares da raça, unindo beleza morfológica, padrão zootécnico, habilidade, docilidade e boa marcha.

Os julgamentos começarão no dia 27 a partir das 8h, neste dia serão julgados Fêmeas Jovens, Machos Jovens, Éguas Base e Castrados. No dia 28, será dada sequência no julgamento de Machos Jovens, Grande Campeonato Jovens, início do julgamento de Fêmeas Adultas. A abertura oficial do leilão está agendada para 18h00, em seguida, às 19h00 começa e apresentação dos animais do leilão Business.

As Fêmeas Adultas serão julgadas no dia 29, a partir das 8h00 e, também, julgamentos de Machos Adultos. Às 16h00 será aberta a pista de esporte para treinamento.

No penúltimo dia do evento, 30, a partir das 8h00 julgamentos de progênie (ascendência, descendência, origem), sequência do julgamento dos Machos Adultos e a partir das 9h provas de esporte. As provas sociais acontecerão por volta das 14h00. Os animais serão apresentados às 19h00 para o leilão que começará às 20h00.

Finalizando as atividades no dia 1º, a partir das 8h00 ocorrerá o Grande Campeonato Adultos, seguido do encerramento.

Mais informações podem ser obtidas no site www.abcpampa.org.br ou pelo telefone (31)3372-2415.