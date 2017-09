Zona Norte: Iniciadas as obras de bairro planejado e nova via de acesso a Rod. Benevenutto Moretto

Com as obras iniciadas na segunda quinzena de julho, o primeiro bairro planejado de Bragança Paulista, o Jardim Bonança começa a se tornar realidade. O bairro planejado é um novo conceito de urbanização da cidade, que de forma ordenada e organizada permitirá que o bairro possa crescer com uma estrutura eficiente, propondo aos seus moradores, comércio e lazer próximos às suas residências, contribuindo também, desta forma, com a diminuição do fluxo de viagens de automóveis no bairro.

A criação do novo bairro contribuirá ainda mais para o crescimento e valorização da Zona Norte que será beneficiada com a construção de uma nova via de acesso, que ligará o Jardim Bonança e os Bairros Cidades Planejadas à Rodovia Benevenutto Moretto, desafogando o fluxo e melhorando a mobilidade dentro do bairro.

A requalificação da Zona Norte tem por objetivo proporcionar qualidade de vida aos moradores da região, que nos últimos anos vem recebendo incentivos e investimentos para seu crescimento com instalações de indústrias, serviços e lançamentos de empreendimentos imobiliários, tornando-se assim, um polo de geração de novos negócios, empreendimentos e empregos.

A construção do novo bairro está integrada à natureza e seguindo as legislações vigentes. Garantiu-se áreas de preservação permanente, corpos d’água e demais áreas verdes, trazendo ganhos ambientais importantes para a harmonia entre o meio urbano e o meio natural, e ao mesmo tempo essas áreas adicionam valor ao bairro, criando zonas de convivência e de lazer para a população.

O lançamento do Jardim Bonança que aconteceu em outubro de 2016 foi um grande sucesso com 50 % dos lotes vendidos. Este resultado demonstra a forte tendência pela busca de lugares próximos à natureza e ao mesmo tempo com uma infraestrutura que possa atender as necessidades do bairro e a demanda de serviços.

Além do investimento em seu próprio imóvel, os compradores de lotes do Jardim Bonança contarão também com uma novidade. O bairro terá seu próprio aplicativo de celular, onde todos os proprietários de lote poderão acompanhar a execução das obras, se informar sobre as novidades do seu bairro, e também ganharão um cartão com benefícios e descontos em comércios na da região. Esta ação faz parte de um programa de fidelização entre o empreendimento e os associados. Para os interessados, ainda existem lotes a venda.

Sobre o Jardim Bonança – Para realização deste projeto inovador em Bragança Paulista reuniu-se um time de peso entre arquitetos, urbanistas e paisagistas que projetaram o primeiro bairro planejado de Bragança Paulista. Visando a qualidade de vida dos futuros moradores, este novo conceito de moradia será inovador na cidade. O projeto é ser um bairro eficiente, reunindo em um único lugar, residências, comércio, serviço, porém rodeados de praças, um parque linear, áreas verdes e de lazer, criando num só ambiente, ares “cosmopolita” e ao mesmo tempo bucólico, resgatando o social da vida do interior, mas com uma roupagem contemporânea. A ideia é fazer com que os moradores se conheçam, criando laços sociais e fortalecendo estas relações.

Outro diferencial do novo bairro bragantino são os tamanhos dos lotes, em sua maioria, de 250 m² tanto de uso residenciais quanto de uso misto. De acordo com os profissionais, esses tamanhos de lotes permitem um bom aproveitamento do terreno com muitas possibilidades de construção.

No Jardim Bonança se priorizou a infraestrutura, começando com a construção da nova via de acesso ao bairro, que visa qualificar a mobilidade e o acesso ao bairro. Tudo foi pensado para trazer a qualidade de vida dos futuros moradores, com projetos de ruas e avenidas largas, pavimentadas com asfaltos, sinalização e acessibilidade. calçadas gramadas e arborizadas, guias americanas, diversas praças e um parque com 50 mil m², e toda rede de esgoto, energia elétrica, abastecido de água tratada e iluminação elétrica.

Essa ideia de oferecer não só um terreno, mas toda uma vizinhança, marca um momento de grande mudança para o mercado imobiliário de Bragança Paulista. Viabilizar projetos sustentáveis, que agreguem pessoas, tecnologia e design permeiam o portfólio da Fibra Experts. Todos esses itens e o potencial crescimento da região, fizeram com que o Jardim Bonança fosse um sucesso de vendas, comercializando 50% dos lotes no dia do lançamento do empreendimento.