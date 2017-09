Conta de luz: Estiagem poderá repercutir em aumento

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), ligado ao Ministério de Minas e Energia, decidiu no último dia 19 de setembro, em reunião extraordinária, não acionar as usinas termelétricas mais caras, o chamado “despacho fora da ordem de mérito”, mas aprovou, se necessário, o aumento da importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai “na medida em que for possível”

A decisão a respeito da importação, conforme nota da assessoria do Comitê, dependerá das avaliações semanais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ainda de acordo com o CMSE, em setembro as chuvas estão abaixo da média e a previsão nas estações climatológicas não são muito otimistas. Há previsão de chuva fraca a moderada nas Bacias da Região Sul e pouca ou nenhuma chuva na região Sudeste/Centro-Oeste

Na mesma nota, o comitê avaliou que “a maior probabilidade é de ocorrência de precipitações inferiores à média histórica na maior parte do país, especialmente na grande área central. Também estão sendo previstos nos próximos dias, desvios positivos de temperatura, em relação à média histórica, na Região Sul, em São Paulo, e em parte da região Centro-Oeste, o que deve levar ao incremento do consumo de energia elétrica nestes locais”, analisa.

Na reunião, o CMSE também decidiu retomar a operação de três usinas termelétricas que estão paradas, Araucária, Cuiabá e Termonorte II que “são capazes de produzir energia a preços mais competitivos se comparados com os de outras usinas térmicas”, avalia.

Também foi aprovado que, em vista do aumento do preço da energia elétrica frente à escassez hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentará, na próxima reunião do CMSE, ainda sem data, “proposta para viabilização de campanha de conscientização do uso da energia elétrica pela população brasileira”, completou.