Ministério confirma o Horário de Verão/2017 e enquete fica para depois

Na manhã dessa segunda-feira, 25, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou a manutenção do horário de verão para este ano. De acordo com ele, o governo avaliou que não haveria tempo hábil para fazer uma consulta à população sobre o assunto para tomar uma decisão válida para este ano.

O Palácio do Planalto, sede do governo federal, havia anunciado a possibilidade de 2017 não ter horário de verão. Mas para tanto, seria necessário uma consulta pública, o que na visão do ministro não será possível. “O tempo é muito curto para a população se manifestar e para que o governo avalie os resultados para deliberar sobre a questão”, declarou o ministro à Agência Brasil.

Neste ano, o horário de verão vai começar no dia 15 de outubro, quando todos deverão adiantar os relógios em uma hora. O horário de verão termina no dia 17 de fevereiro.

Estudos realizados pelo Ministério de Minas e Energia apontam que o horário de verão não proporciona economia de energia.