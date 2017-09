Revisão do Plano diretor: Comissão implora participação popular

Diante da ausência do Ministério Público, Câmara Municipal, OAB – Subseção Bragança Paulista e outras entidades, a Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor clama à população que participe da audiência pública de Revisão do Plano Diretor, a ser realizada nesta quarta-feira, 27, 9h00, no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA), na Vila Aparecida.

Na avaliação de Marcelo Alexandre Soares da Silva, secretário municipal de Planejamento, coordenador dos trabalhos, a presença da população é de extrema importância já que a revisão do Plano Diretor envolve diretamente o cotidiano de cada cidadão bragantino. “As opiniões do público completam o projeto de revisão do Plano Diretor, afinal é a população que receberá os reflexos da revisão. Cada observação feita acrescenta positivamente ao trabalho”, avaliou durante a última reunião interna de trabalho, realizada na semana passada no Palácio Santo Agostinho, prefeitura.

De acordo com o secretário, no mesmo dia da audiência da pública está agendada a reunião com as concessionárias prestadoras de serviços em Bragança Paulista, entre estas a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Energisa, concessionaria dos serviços de energia elétrica; e a Empresa Bragantina de Coleta e Varrição (Embralixo).

Não é tarefa fácil construir o projeto de revisão de um Plano Diretor, visto que o Plano Diretor do município é o instrumento básico de um processo de planejamento para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados.

Especialistas avaliam que, Plano Diretor deve explicitar os objetivos para o desenvolvimento urbano do Município. Renato Saboya, engenheiro Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, defende que quando se deseja planejar algo, um elemento fundamental é poder responder à pergunta: “O que eu quero?” ou: “O que nós queremos?”. “Esses objetivos precisam ser discutidos democraticamente e consensuados de alguma maneira. A diversidade das cidades faz com que seja normal a existência de objetivos conflitantes e, por isso, discutir sobre os objetivos pode ajudar a encontrar soluções que contemplem mais de um ponto de vista”, assegura.

A frase que norteia os trabalhos da comissão especial de revisão do Plano Diretor de Bragança Paulista é “Como você quer a sua cidade daqui a 10 anos?”. “Por isso a conclamação da população para que participe desta revisão que deve ser concluída até o final do ano”, finaliza o secretário de Planejamento.

No Município o Plano Diretor e o Código de Urbanismo foram instituídos em 2007 com a determinação para revisões periódicas a cada seis anos, mas está atrasado 10 anos.