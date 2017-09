Prefeito Jesus Chedid se afasta para cuidar da saúde

O prefeito Jesus Chedid se afasta mais uma vez do cargo para cuidar da saúde. Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura ele ficará 15 dias fora do Palácio Santo Agostinho, para dar sequência no tratamento de saúde com exames de rotina.

O período de afastamento de compreende o período de 25 de setembro a 9 de outubro. Ainda de acordo com a nota escrita enviada pela Prefeitura, os exames estavam pré-agendados para agosto, mas o Prefeito optou por adiar em virtude de compromissos previamente assumidos e em razão das festividades alusivas ao Dia da Independência do Brasil. “Mesmo com a previsão do afastamento na Lei Orgânica do Município sem a necessidade de uma autorização do Legislativo, o Chefe de Gabinete, Galileu de Mattos, deverá protocolar na Câmara Municipal de Bragança Paulista um ofício comunicando a Casa sobre o afastamento”, assegura a nota.

O vice-prefeito, Amauri Sodré, assume as funções a partir desta segunda-feira, 25