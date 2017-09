Bragança Paulista receberá seletiva de modalidade dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Cerca de mil atletas de cidades do estado disputaram diversas modalidades na categoria infantil, pelo Atletismo

Nos próximos dias 25 e 26 de setembro, Bragança Paulista sediará a seletiva final do atletismo na categoria infantil pelos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). O evento contará com a participação de aproximadamente mil atletas de diversas cidades do estado.

No mês de agosto, na etapa III ocorreu a 1ª seletiva regional da modalidade, na cidade de Bauru. Dando sequência, a seletiva final será realizada nas dependências do Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA-SP) da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), localizada no bairro Campo Novo.

Serão disputadas pelos competidores modalidades como salto em distância e altura, lançamento de disco, lançamento de dardo, arremesso de peso, 100 metros com barreira, entre outros. Os Jogos Escolares é o maior evento de esportes estudantis da América Latina em número de participantes.

A cidade foi escolhida para sediar a competição em virtude da estrutura do centro de treinamento local e pelo apoio desmedido da Administração Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL). Segundo o secretário da pasta, Carlos Alberto de Souza, é muito importante para a cidade apoiar e receber eventos dessa dimensão, o esforço do prefeito Jesus Chedid em corroborar com o esporte é outro fator significativo.O campeonato será aberto ao público, aos interessados o centro de treinamento da CBAt está localizada na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 50,5, no bairro Campo Novo.