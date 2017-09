Margens do Ribeirão Califórnia são ampliadas e protegidas

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) lançou, na quarta-feira, 20, a primeira versão do novo aplicativo (APP) para celular, que traz mais transparência ao parlamento paulista. Trata-se do ‘Fiscaliza Cidadão’ que em apenas três toques entrega informações até então consideradas tabus, como, como por exemplo, as placas dos veículos oficiais utilizados pelos 94 deputados, a lista de seus funcionários ou os gastos mensais de cada gabinete.

De acordo com a assessoria de imprensa as Alesp, esta ferramenta cumpre a legislação e põe a tecnologia a serviço do cidadão. “É um aplicativo inédito no país e na história. Qualquer cidadão com um smartphone pode conferir os dados dos deputados. A partir de agora, novos dados serão incluídos no dispositivo com atualizações permanentes”, garante.

O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, afirma que o aplicativo é um caminho sem volta. “A viabilização do Fiscaliza Cidadão foi compromisso assumido para com a sociedade que esperava da Alesp esta abertura dos custos. Se queremos reconquistar a confiança das pessoas, precisamos dar o primeiro passo. Acaba aqui esta história de que a Alesp é uma caixa preta”, avaliou.

A construção do ‘Fiscaliza Cidadão’, conforme explica a assessoria de imprensa, não teve qualquer custo aos cofres do legislativo paulista.