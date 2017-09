Bragança/Socorro: Prefeitos se juntam para pressionar governo do estado

Numa estratégia de conseguir acelerar as reformas e/ou duplicações de duas estradas da região, os prefeitos vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas endureceram o discurso e anunciaram a formação de uma ampla frente em defesa dos projetos.

A empreitada tem o deputado Edmir Chedid à frente abrindo as portas em São Paulo. A frente de autoridades pela melhoria das estradas pede a duplicação e melhorias nos trechos urbanos da Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), que liga Bragança Paulista e Socorro, e da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (SP-063), a Bragança-Itatiba.

A iniciativa dos prefeitos tem por finalidade pressionar o governo do Estado a autorizar a execução do projeto dessas duas obras que, juntas, somam investimento aproximado de R$ 750 milhões. “Essa frente levará ao Estado a cobrança da duplicação das rodovias. No caso da Bragança-Socorro, já houve vários compromissos do governador, o projeto executivo está pronto, a Assembleia Legislativa aprovou autorização para o Estado contrair empréstimo, o contrato foi assinado, governador anunciou no Palácio, mas a obra não sai do papel. Essa força conjunta que estamos reunindo, de prefeitos e ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e ex-vereadores, deputados estaduais e federais, que tiveram votos na região, é para mostrar que essas obras são fundamentais para evitar que pessoas continuem morrendo todos os dias nessas rodovias”, comentou Edmir Chedid.

A adesão dos prefeitos foi anunciada na segunda-feira, 18 de setembro. Um dos principais corredores de acesso ao circuito turístico da região, a Bragança-Socorro também passa por Pinhalzinho e Pedra Bela. As obras de duplicação da rodovia estão orçadas em cerca de R$ 450 milhões, um dos maiores investimentos viários previstos pelo Estado, enquanto que para a Bragança-Itatiba, por onde trafega média diária de 25 mil veículos, o investimento previsto é de R$ 300 milhões.

As obras já foram prometidas em várias ocasiões à população.