Pauta da Câmara tem dois projetos para estudo entre os vereadores

A pauta 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal tem dois projetos de lei e uma moção para a sessão da próxima terça-feira, 26. O projeto de lei do Executivo nº 34/17, que dispõe sobre a o adiantamento para despesas de até R$ 300. A segunda matéria a ser apreciada é o projeto de lei 29/17, que estabelece critérios para o acesso à informação de termos de compromisso de ajustamento de conduta da Secretaria do Meio Ambiente.

A moção 47/17, requer a criação da Divisão de Ensino Técnico Profissionalizante e de composição curricular no município.

A sessão começa ás 16h00.