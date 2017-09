Greve dos Correios continua, em Bragança Paulista poucos aderem

A greve dos Correios continua. Em Bragança Paulista, segundo informações dos grevistas poucos aderiram, mas ainda assim o impacto é inevitável, pois o quador de funcionários é bastante reduzido. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), a paralisação atinge 21 estados e o Distrito Federal.

Segundo entidade, a paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências. Mas a adesão tem aumentado nos locais em que foi declarada greve, segundo a federação. A paralisação afeta principalmente a área de distribuição.

Por causa da greve, neste fim de semana, os Correios farão mutirões para colocar em dia a entrega de cartas e encomendas nas localidades em que há paralisação parcial, o que levará ao deslocamento de empregados entre as unidades e necessidade de realização de horas extras.

Dos 31 sindicatos ligados à Fentect, somente dois ainda não realizaram assembleia: Rondônia e Roraima.

Levantamento dos Correios realizado nesta sexta-feira mostra que 91,3% do efetivo total no país está trabalhando, o que corresponde a 99.130 empregados. Esse número indica que houve aumento da adesão de funcionários à greve.

Entre os principais motivos para a paralisação, segundo a Federação, estão: fechamento de agências, suposta pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, a proposta de privatização, corte de investimentos, falta de concurso público, mudanças no plano de saúde e a suspensão das férias para todos os trabalhadores.