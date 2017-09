Secretária de Saúde orienta sobre mutirões de coletas de exames

O mutirão da saúde que ocorre em mais uma edição, neste sábado, 23, dentro do projeto da Estratégia Saúde da Família do Jardim São Miguel, vai atender aproximadamente 700 pessoas, segundo informou Marina de Fátima Oliveira, secretária municipal de Saúde, em entrevista À GB, na última quarta-feira, 21.

“Esta edição do Mutirão da Saúde vai se desenvolver em duas etapas. Neste sábado, serão realizados exames de ultrassom e no dia 30 também.

A endoscopia será no dia 30, os exames laboratoriais neste sábado e no dia 30. Somente as consultas no Otorrinolaringologista ficam para o dia 10 de outubro. Todos os pacientes estão avisados e é importante que não faltem”, alerta.

O mutirão se concentrará nas unidades de saúde que estão com demanda elevada, e servirá para liberação de vagas para aqueles que estão passando em consulta atualmente. “Os mutirões nos ajudam a tirar da fila os pedidos de exames e consultas represados. Quando assumimos a Saúde no mês de janeiro deste ano, recebemos uma lista de 25 mil pedidos. Daí estabelecemos o critério de chamar para os mutirões os casos de urgência e em seguida os menos graves. Assim estamos reduzindo a demanda gradativamente”, completou Marina.

Todos estes exames foram comprados, via licitação pela secretaria.