1ª Conferência de álcool e drogas ocorre nesta semana

A primeira edição da Conferência Municipal de Álcool e Drogas de Bragança Paulista ocorre esta semana sob o tema “A prevenção como prioridade para o controle do uso de álcool e outras drogas”. O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas (Comad) está à frente do evento e convida a população a participar.

Em entrevista, Gilson de A. Cardoso, cirurgião Dentista, voluntário no Comad e incentivador da ideia de implementação de políticas públicas voltadas para as questões da dependência química, fala da importância do evento. “Nós acreditamos na recuperação. Mas todo o processo de contato e acolhimento tem que passar por diretrizes bem fundamentadas cientificamente. Por isso a conferência é importante, poís dará visibilidade ao programa de trabalho, marcará data e principalmente reunirá, num mesmo espaço, pessoas interessadas em ajudar. Lá poderemos falar sobre o problema com liberdade e sabedores de que as informações obtidas mudarão o futuro de muitas famílias”, observa.

A conferência, que tem apoio da GB, começa no dia 27 às 18h00 e encerra no dia 28 às 19h00. Na programação palestras sobre ‘Justiça Terapêutica’ ministrada por Mário Sergio Sobrinho, promotor de Justiça do Estado de São Paulo; ‘Mapeamento dos adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Bragança Paulista’, por Ricardo Braimes Zampieri – promotor da Infância e Juventude.

No dia 28, serão realizadas oficinas de elaboração das proposta da 1ª Conferência com mesas redondas sobre ‘Prevenção’, ‘Redução de Danos x Abstinência’, e ‘Tratamento’. No período da tarde a Profª. Drª. Maria de Fátima Rato Padin, psicóloga e pesquisadora da Unifesp, ministra a palestra de encerramento sobre ‘A prevenção ao uso do álcool e outras drogas por crianças e adolescentes”.

A conferência é aberta para a população. Para tanto, é importante chegar com certo tempo de antecedência para o credenciamento. A secretária de Saúde presidirá a conferência.

Os trabalhos serão concentrados no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA), localizado na Rua São Bento, na Vila Aparecida.