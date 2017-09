Pedido de apoio na remoção das capivaras é protocolado

O plano de remoção das capivaras do Lago do Taboão e de áreas á montante já tem registro de protocolo de intensão emitido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente à Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista (Fesb), assim como, aos administradores de condomínios habitados pelos espécimes.

A assessoria de imprensa da Prefeitura, confirmou, nessa semana, o pedido à Fesb do apoio do Curso de Veterinária para a empreitada e que o sistema de manejo para remoção será o mesmo empregado em 2011. Uma ceva com alimento será montada próximo às famílias de capivaras até elas reconheçam o dispositivo habitat. Quando acostumadas ao local, os indivíduos são facilmente recolhidos e transportados para um local mais seguro. No momento existem tratativas com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para que sejam soltas às margens da Represa Jaguari/Jacareí.

Na Secretaria do Meio Ambiente estima-se que uma população e aproximadamente 40 indivíduos serão removidos. Em 2011 o mesmo esquema de ceva removeu 55 capivaras de dois lagos de Bragança Paulista. Na época foi preciso a intervenção da Justiça Federal na polêmica gerada entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e à Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). O primeiro recomendava o abate e o segundo se opunha a qualquer manejo. A ação judicial que culminou com autorização de remoção dos animais contou com o apoio do promotor público federal Ricardo Nakahira que, sensibilizado com a situação, propôs uma ação conjunta para solucionar o problema.

A ação também apontava para que o Ibama e Sucen fizessem estudos sobre a saúde dos animais e quanto à presença da bactéria que provoca a febre maculosa, Rickettsia rickettsii cujo hospedeiro comum é o carrapato-estrela que convive com as capivaras. Aliás, esta é a preocupação das famílias e da administração de um dos residenciais da zona sul do Município onde há uma grande família de capivara.